Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Трампа и Путина

"За какую команду играешь?" - спросила Хиллари Клинтон в своем аккаунте в Twitter

Бывший Госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон прокомментировала в своем аккаунте в Twitter встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Отличный чемпионат мира. Вопрос к президенту Трампу о его встрече с Путиным: вы знаете, за какую команду играете?", - написала у себя в аккаунте Хиллари по случаю встречи лидером стран.

"Что же, теперь мы знаем", - добавила она после саммита.

Фото: twitter Хиллари Клинтон (twitter.com/HillaryClinton)

Напомним, Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом. После критики со стороны конгрессменов как Демократической партии, так и Республиканской, президентом США было обьявлено о закрытом совещании Конгресса.