Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Трампа и Путина

Новости Политика 17.07.2018 - 07:29
Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)
Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

"За какую команду играешь?" - спросила Хиллари Клинтон в своем аккаунте в Twitter

Бывший Госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон прокомментировала в своем аккаунте в Twitter встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. 

"Отличный чемпионат мира. Вопрос к президенту Трампу о его встрече с Путиным: вы знаете, за какую команду играете?", - написала у себя в аккаунте Хиллари по случаю встречи лидером стран. 

"Что же, теперь мы знаем", - добавила она после саммита. 

Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Трампа и Путина
 

Фото: twitter Хиллари Клинтон (twitter.com/HillaryClinton)

Напомним, Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом. После критики со стороны конгрессменов как Демократической партии, так и Республиканской, президентом США было обьявлено о закрытом совещании Конгресса. 

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Теги:  Владимир Путин,  Хиллари Клинтон,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС