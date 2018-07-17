Хілларі Клінтон прокоментувала зустріч Трампа та Путіна

"За яку команду граєш?" - запитала Хілларі Клінтон у своєму акаунті в Twitter

Колишній Держсекретар США і перша леді Хілларі Клінтон прокоментувала у своєму аккаунті в Twitter зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

"Відмінний чемпіонат світу. Питання до президента Трампу про його зустрічі з Путіним: ви знаєте, за яку команду граєте?", - написала у себе в акаунті Хілларі перед зустріччю лідерів країн.

"Що ж, тепер ми знаємо", - додала вона після саміту.



Фото: twitter Хілларі Клінтон (twitter.com/HillaryClinton)

Нагадаємо, Трамп скликає закриту нараду з Конгресом. Після критики з боку конгресменів як Демократичної партії, так і Республіканської, президентом США було оголошено про закриту нараду Конгресу.