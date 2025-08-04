"Хіба я винна у діях своєї родини?" Позашлюбна донька Путіна вперше відкрито заговорила

Донька Путіна вирішила спілкуватися з пресою

Спочатку Розова відмовила журналістам в інтерв'ю, проігнорувавши запит через Instagram. Проте згодом вона додала кореспондентку до свого закритого Telegram-каналу під назвою "Мистецтво Луїзи".

У цьому каналі дівчина опублікувала фото, на яких видно її обличчя - раніше в соцмережах вона переважно ховала його за фільтрами або обрізала знімки. Перші знімки з відкритим обличчям з'явилися в Instagram тиждень тому.

"Так приємно знову показати своє обличчя світові", - написала Розова в одному з постів.

Жінка опосередковано згадала свого батька і виказала своє ставлення до нього.

"Це щодня нагадує мені, ким я народилася, і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і знищила моє", - каже Ліза-Луїза.

Прізвище Путіна вона при цьому не називає.

Позашлюбна донька Путіна Луїза Розова (скриншот)

Де зараз Ліза-Луїза?

Розова зазначає, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році їй довелося залишити Росію.

Вона описує своє життя за кордоном як "золоту клітку" і скаржиться на неможливість вільно гуляти улюбленими вулицями Санкт-Петербурга чи відвідувати звичні заклади.

При цьому, як зауважує Bild, у своїх дописах вона жодним чином не згадує про війну в Україні чи про страждання українських та російських родин через дії режиму.

Донька Путіна показала світу своє обличчя (скриншот)

Хто така Єлизавета (Луїза) Кривоногих (Розова)

Позашлюбна донька Путіна народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі. Її мати була у той час тісно пов'язана з Путіним і після народження доньки вона раптом розбагатіла.

Дехто з персоналу в маєтках російського президента також підтверджував, що Ліза - донька диктатора. В її свідоцтві про народження батько відсутній, але вказано, що вона Володимирівна.

Опозиційне видання "Проєкт" провело декілька досліджень і з'ясувало, що Ліза дійсно може бути біологічною донькою Путіна.

Освіту Єлизавета отримала в Парижі, де зараз і знаходиться, від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що дівчина займається організацією антивоєнних виставок, і участь приймають як українські, так і російські художники.

За кордоном Єлизаветі не дали забути про походження і в неї виникали конфлікти через те, що художники відмовлялися з нею працювати. На що донька Путіна висловилися у соцмережах:

"Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене?"