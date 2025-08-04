"Разве я виновата в действиях своей семьи?" Внебрачная дочь Путина впервые открыто заговорила

Дочь Путина решила общаться с прессой

Сначала Розова отказала журналистам в интервью, проигнорировав запрос через Instagram. Однако впоследствии она добавила корреспондентку в свой закрытый Telegram-канал под названием "Искусство Луизы".

В этом канале девушка опубликовала фото, на которых видно ее лицо - ранее в соцсетях она преимущественно прятала его за фильтрами или обрезала снимки. Первые снимки с открытым лицом появились в Instagram неделю назад.

"Так приятно снова показать свое лицо миру", - написала Розова в одном из постов.

Женщина косвенно вспомнила своего отца и высказала свое отношение к нему.

"Это каждый день напоминает мне, кем я родилась, и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и уничтожил мою", - говорит Лиза-Луиза.

Фамилию Путина она при этом не называет.

Внебрачная дочь Путина Луиза Розова (скриншот)

Где сейчас Лиза-Луиза?

Розова отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ей пришлось покинуть Россию.

Она описывает свою жизнь за рубежом как "золотую клетку" и жалуется на невозможность свободно гулять по любимым улицам Санкт-Петербурга или посещать привычные заведения.

При этом, как отмечает Bild, в своих сообщениях она никоим образом не упоминает о войне в Украине или о страданиях украинских и российских семей из-за действий режима.

Дочь Путина показала миру свое лицо (скриншот)

Кто такая Елизавета (Луиза) Кривоногих (Розова)

Внебрачная дочь Путина родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге. Ее мать была в то время тесно связана с Путиным и после рождения дочери она вдруг разбогатела.

Некоторые из персонала в имениях российского президента также подтверждали, что Лиза - дочь диктатора. В ее свидетельстве о рождении отец отсутствует, но указано, что она Владимировна.

Оппозиционное издание "Проект" провело несколько исследований и выяснило, что Лиза действительно может быть биологической дочерью Путина.

Образование Елизавета получила в Париже, где сейчас и находится, с начала полномасштабного вторжения. Известно, что девушка занимается организацией антивоенных выставок, и участие принимают как украинские, так и российские художники.

За рубежом Елизавете не дали забыть о происхождении и у нее возникали конфликты из-за того, что художники отказывались с ней работать. На что дочь Путина высказались в соцсетях:

"Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?"