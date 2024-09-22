У "Хезболли" багато ворогів. Герцог відкинув причетність Ізраїлю до підриву пейджерів

Зокрема, його запитали, чи несе Ізраїль відповідальність за масові підриви пейджерів та рацій у Лівані. У відповідь він відкинув "будь-який зв'язок Ізраїлю з тим чи іншим джерелом операцій", але не навів додаткових доказів.

"У "Хезболли" багато ворогів, досить багато. "Хезболла" душить Ліван, створює хаос у Лівані знову і знову, і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти , що ми повинні вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, щоб захистити свій народ", - заявив Герцог і повторив, що Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Як пише Sky News, спростування Герцога виходить за межі офіційної відповіді уряду Ізраїлю, який досі мовчить про атаку. І звертає увагу на те, що підрив пейджерів стався приблизно в той час, коли Ізраїль оголосив про вступ у нову фазу на півночі країни, після чого провів кілька потужних обстрілів "Хезболли" в Лівані.

Тим часом прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що за останні кілька днів Армія оборони завдала низку ударів, які "Хезболла" не могла собі уявити.

"Якщо до неї ще не дійшов сигнал, я обіцяю, вона його отримає", - зазначив він і додав, що Ізраїль сповнений рішучості повернути евакуйованих із північних районів мешканців у свої будинки.

Масовий підрив пейджерів

17 вересня у Лівані сталася серія вибухів, пізніше стало відомо про детонацію пейджерів, якими користуються бойовики "Хезболли". Наступного дня масово вибухали рації.

Повідомлялося про загибель щонайменше 37 осіб, ще близько 3000 отримали поранення. Детальніше про вибухи в Лівані та їх наслідки - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Як пише ABC, операція готувалася протягом 15 років. За даними Reuters, за атакою стоїть ізраїльська спецслужба "Моссад". До цього бойовики Хезболли замовили близько 5000 пейджерів тайванської компанії Gold Apollo. Ймовірно, в пристрої встановили плату з вибухівкою, яка активується при отриманні певного коду.