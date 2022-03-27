Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину

За время вторжения в Украину российские оккупанты понесли огромные потери. Украинский Генштаб по состоянию на 27 марта оценивает их в 16,6 тысяч человек. Украинские силы смогли остановить продвижение агрессоров фактически по всем направлениям, в последние дни проводят и эффективные контрнаступательные операции, освобождая города и села.

В попытках сломить неудачный ход боевых действий Москва активно ищет ресурсы пополнения живой силы. В Украину перебрасываются военные со всей РФ, отзываются т.н. "миротворцы", с 1 апреля стартует призывная кампания (по крайней мере, часть призывников явно окажется в Украине), возможна и скрытая частичная мобилизация.

Но собственно российские части после всех понесенных потерь не особо горят желанием воевать, что уж говорить про призывников или мобилизованных.

РФ перебросила в Украину боевиков из своей ЧВК "Лига" (ранее – ЧВК "Вагнера"), одной из задач которых было убийство президента Владимира Зеленского и других украинских топ-чиновников. Британская The Times в начале марта сообщала, что в Киев из Африки перебросили более 400 "вагнеровцев".

Но все их попытки провалились, боевики "Лиги" погибали на полях боевых действий в Украине, о чем свидетельствуют найденные украинскими солдатами жетоны ликвидированных агрессоров. Поэтому Россия уже несколько недель активно ищет пополнение среди своих союзников за рубежом, прибегая даже к услугам общепризнанных террористов.

"Хезболла"

По сообщению арабского телеканала "Аль-Хадас", на днях прошла встреча представителей группировки "Хезболла"и российской ЧВК "Вагнера", на которой достигли договоренности об отправке в Украину до 800 боевиков-исламистов. Первая группа якобы должна прилететь в Беларусь уже 29 марта. Ранее руководство "Хезболла" отрицало возможность участия в войне в Украине, однако подобные ложные обещания они раздавали и во время других вооруженных конфликтов.

Демонстрация членов "Хезболла" (фото: GettyImages)

"Хезболла" – террористическая группировка из Ливана, имеющая свое представительство в местном парламенте. Она была создана в первой половине 1980-х, во время гражданской войны в Ливане.

Инициатор, финансист и организатор создания и деятельности "Хезболла" – Иран. Группировка разделяет идеи исламской революции в Иране, декларирует цель построить исламскую республику по иранскому образцу. Де-факто, "Хезболла" является главной опорой Иране в регионе, отстаивая его интересы в многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке.

Под контролем группировки находятся территории южного Ливана, которые она использует как базу для атак на Израиль. Помимо вооруженных конфликтов на территории самого Ливана, боевики "Хезболла" участвовали в ряде других войн, в том числе и за пределами региона, например, в войне в Боснии в 1990-х. Естественно, группировка принимает и самое активное участие в гражданской войне в Сирии, которая стала основным полигоном для тренировки ее боевиков.

Их численность осенью прошлого года генеральный секретарь "Хезболла" Хасан Насралла оценил в 100 тысяч бойцов. Эта цифра явно выглядит завышенной, очевидно, в несколько раз.

С самого своего основания "Хезболла" действует открыто террористическими методами, на счету группировки множество терактов по всему миру, от Индии до Аргентины. Основные мишени – Израиль, США и их союзники. Среди методов – использование террористов-смертников, подрывы автомобилей со взрывчаткой, захват самолетов, похищение людей, взрывы бомб в транспорте и общественных местах и т.д.

Одним из самых громких терактов "Хезболла" стало убийство в 2005 году ливанского бизнесмена, политика, экс-премьер-министра страны Рафика Харири.

"Хезболла" признана террористической организацией не только в США и Европе, но и Лигой арабских государств. Тогда как в России "Хезболла" считается "легитимной общественно-политической силой", год назад ее представители провели официальную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сирия, Ливия и другие

Власти страны-агрессора обратились за помощью и к своему давнему союзнику – президенту Сирии Башару аль-Асаду, которому они помогли удержаться во время гражданской войны. Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, Асад пообещал отправить в Украину 40 тысяч сирийских боевиков. А командование российской базы Хмеймим получило указание отправлять на войну в Украину по 300 сирийцев ежедневно. На территории страны открыли 14 вербовочных пунктов.

Но реализация плана столкнулась с большими трудностями, когда сирийские солдаты поняли, что их будут отправлять на передовую, а не оставлять на оккупированных территориях с полицейскими функциями. В середине марта на базу Хмеймим прибыли 30 раненых в Украине сирийских боевиков, что снизило боевой дух их соратников. А многие рассматривают отправку в Украину лишь как способ попасть в дальнейшем в страны Евросоюза.

Президент Сирии Башар аль-Асад (фото: GettyImages)

Как заявили в ГУР Минобороны 23 марта, встреча между командующим российской группировкой в Сирии генералом Александром Журавлевым и сирийским полковником Насимом Абу Ирра, закончилоась безрезультатно. Журавлев потребовал списки и персональные данные будущих сирийских наемников, но Абу Ирра ушел от ответа.

Страна-агрессор также пытается привлечь наемников из других горячих точек планеты, вроде Ливии. Нельзя исключать возможность вербовки на оккупированных РФ территориях Абхазии и Южной Осетии. Возможны и совсем уж экзотические варианты – в соцсетях появились видео, предположительно из центральной Африки, на которых темнокожие мужчины с автоматами выражают готовность отправиться на войну в Украину на стороне агрессоров.

Поиск Москвой нового "пушечного мяса" не только в самой России, но и за ее пределами явно будет продолжаться. Но на ход боевых действий в Украине эти усилия вряд ли окажут какой-то эффект.