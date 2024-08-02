"Хезболла" з Лівану обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ відкрила вогонь у відповідь

Терористи ісламського руху "Хезболла" обстріляли територію Ізраїлю. ЦАХАЛ відкрила зворотний вогонь по Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю у соцмережі Х.
Зазначається, що близько 21:44 бойовики з Лівану атакували ракетами район Західної Галілеї. Частину з них перехопили сили ППО, а решта впала на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила.
Незабаром після атаки, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по пусковій установці "Хезболли" в районі Ятера на півдні Лівану, звідки були запущені ракети.
Крім того, артилерія ізраїльтян відкрила вогонь для усунення загроз в районах Рмайх та Рам'є на півдні Лівану.
Видання The Times of Israel повідомило, що рух "Хезболла" взяв на себе відповідальність за обстріл Західної Галілеї.
У своїй заяві бойовики стверджують, що запустили десятки ракет по північній прикордонній громаді Мецуба.
Атака нібито була відповіддю на ізраїльський удар по ліванському селу Чамаа вдень 1 серпня, під час якого загинули четверо сирійців і було поранено кілька мирних ліванців.
За останні два дні сталося серйозне загострення у відносинах між Ізраїлем, Іраном та Ліваном, що загрожує масштабною регіональною війною на Близькому Сході.
30 липня ізраїльська армія обстріляла з авіації столицю Лівану Бейрут. Внаслідок атаки був ліквідований командир угруповання "Хезболла" Фуад Шукр.
Того ж дня в результаті авіаудару в Тегерані було вбито одного з лідерів палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганію.
Після цих подій, лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю.
Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання для відвернення війни. А дипломати ЄС та США провели екстрені переговори з огляду на складну ситуацію.
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