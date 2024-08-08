"Хезболла" готова завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

За словами одного з джерел, воєнізоване угрупування, яке базується в Лівані, рухається швидше за Іран у своєму плануванні і розраховує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями. Тегеран тим часом, швидше за все, досі розробляє концепцію своєї відповіді.

"Іран зробив деякі, але не всі приготування, які США очікують побачити перед великим нападом на Ізраїль", - сказав американський військовий чиновник на умовах анонімності.

Друге джерело додало, що з огляду на близькість Лівану до Ізраїлю як до його безпосереднього сусіда на півночі, "Хезболла" може діяти практично без попередження, чого не сказати про Іран.

За його словами, поки що неясно, яким чином Іран і "Хезболла" координують свої дії щодо можливого нападу, і чи координують взагалі. Серед офіційних осіб є відчуття, що "ці двоє" можуть не повністю збігатися в поглядах на те, як рухатися далі.