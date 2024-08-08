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"Хезболла" готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана, - CNN

Фото: хуситы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Группировка "Хезболла" может нанести удар Израилю независимо от намерений Ирана. Атака возможна уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам одного из источников, военизированная группировка, которая базируется в Ливане, движется быстрее Ирана в своем планировании и рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшее дни. Тегеран, тем временем, скорее всего до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.

"Иран сделал некоторые, но не все, приготовления, которые США ожидают увидеть перед крупным нападением на Израиль", - сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Второй источник добавил, что учитывая близость Ливана к Израилю, как к его непосредственному соседу на севере, "Хезболла" может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.

По его словам, пока неясно, каким образом Иран и "Хезболла" координируют свои действия по возможному нападению, и координируют ли вообще. Среди официальных лиц есть ощущение, что "эти двое" могут не полностью совпадать во взглядах на то, как двигаться дальше.

Напомним, что возможные атаки группировки и Ирана по Израилю будут ответом на убийство главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане, а также политического лидера ХАМАС Фуада Шукра в Тегеране. Израиль тем временем не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим инцидентам.

При этом, по информации The Washington Post, после убийства лидера ХАМАС Израиль сразу же сообщил США, что именно он стоит за этим деянием.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран, судя по всему, пересмотрел свое решение о военном нападении на Израиль. Однако, в США все еще ждут какой-то реакции Тегерана на убийство лидера ХАМАС.

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ИранХезболлаИзраиль