Херсонцев просят не рассказывать о восстановлении мобильной связи: в чем причина

Жителей Херсона и области просят не рассказывать о возобновлении мобильной связи. Дело в том, что именно разрушение коммуникаций является одним из приоритетов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.
В ОГА рассказали, что именно сейчас в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжается восстановление мобильной связи.
"Публикации в СМИ, соцсетях, комментарии по этой теме агрессор может использовать для определения местоположения базовых станций конкретных операторов и другого коммуникационного оборудования, а затем для их разрушения или выведения из строя", - пояснили в администрации.
Как сообщалось, по последним данным ВСУ освободили 53 городов и сел в Херсонской области.
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