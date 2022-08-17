ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Херсонців просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку: в чому причина

Новость на русском →
Херсон, Середа 17 серпня 2022 19:10
Херсонців просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку: в чому причина Фото: херсонців просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Херсону та області просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку. Справа в тому, що саме руйнування комунікацій є одним з пріоритетів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

В ОДА розповіли, що саме зараз у звільнених населених пунктах Херсонської області триває відновлення мобільного зв'язку.

"Публікації у ЗМІ, соцмережах, коментарі за цією темою агресор може використати для визначення місця розташування базових станцій конкретних операторів та іншого комунікаційного обладнання, а потім для їх руйнування або виведення з ладу", - пояснили в адміністрації.

Як повідомлялося, за останніми даними ЗСУ звільнили 53 міста та села у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям