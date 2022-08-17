Херсонців просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку: в чому причина
Мешканців Херсону та області просять не розповідати про відновлення мобільного зв'язку. Справа в тому, що саме руйнування комунікацій є одним з пріоритетів окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.
В ОДА розповіли, що саме зараз у звільнених населених пунктах Херсонської області триває відновлення мобільного зв'язку.
"Публікації у ЗМІ, соцмережах, коментарі за цією темою агресор може використати для визначення місця розташування базових станцій конкретних операторів та іншого комунікаційного обладнання, а потім для їх руйнування або виведення з ладу", - пояснили в адміністрації.
Як повідомлялося, за останніми даними ЗСУ звільнили 53 міста та села у Херсонській області.
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