В Херсонскую область россияне стягивают вооружение и технику: есть угроза наступления

"Продолжается заметное усиление противником позиций на захваченных территориях. К северо-восточным районам Херсонской области стянуто россиянами большое количество вооружения и военной техники", - сказал Громов.

По его словам, РФ может пойти в наступление, чтобы сломать планы украинской армии и перевести ВСУ в оборону.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться осуществить наступательные действия в глубину наших территорий с целью перехвата инициативы и создание угрозы для развития нашего успеха, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", - пояснил начальник ГОУ Генштаба ВСУ.



Он добавил, что среди личного состава группировки российских войск в Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений Национальной гвардии Чеченской республики.

"Они якобы получили приказ на выполнение функции заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск из Правобережной честины Херсонской области", - рассказал Громов.