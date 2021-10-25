UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсонскую область уже привезли мобильный госпиталь. Развернут в Каховке

Автор: Дмитрий Кузнецов

В одну из больниц Каховки Херсонкой области доставили мобильный госпиталь ГСЧС. Его развернут на специально подготовленной площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС в Херсонской области.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Госпиталь развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его развертывание позволит увеличить вместимость медучреждения на 120 койко-мест для больных коронавирусом.

"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", - уточнили в ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьГСЧС