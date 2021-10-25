В Херсонскую область уже привезли мобильный госпиталь. Развернут в Каховке

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Госпиталь развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его развертывание позволит увеличить вместимость медучреждения на 120 койко-мест для больных коронавирусом.

"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", - уточнили в ГСЧС.