У Херсонську область вже привезли мобільний госпіталь. Розгорнуть в Каховці

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його розгортання дозволить збільшити місткість медзакладу на 120 ліжко-місць для хворих коронавірусом.

"На місці організована робота штабу та налагоджена взаємодія з місцевими органами влади та медичною службою області", - уточнили в ДСНС.