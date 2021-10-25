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У Херсонську область вже привезли мобільний госпіталь. Розгорнуть в Каховці

Автор: Дмитрий Кузнецов

В одну з лікарень Каховки Херсонської області доставили мобільний госпіталь ДСНС. Його розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Херсонській області.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його розгортання дозволить збільшити місткість медзакладу на 120 ліжко-місць для хворих коронавірусом.

"На місці організована робота штабу та налагоджена взаємодія з місцевими органами влади та медичною службою області", - уточнили в ДСНС.

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Херсонская областьДСНС