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У Херсонську область вже привезли мобільний госпіталь. Розгорнуть в Каховці

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Каховка, Понеділок 25 жовтня 2021 20:46
У Херсонську область вже привезли мобільний госпіталь. Розгорнуть в Каховці Фото: мобільний госпіталь ДСНС України розгорнуть в Каховці (facebook.com/MNSKHERSON)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В одну з лікарень Каховки Херсонської області доставили мобільний госпіталь ДСНС. Його розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Херсонській області.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його розгортання дозволить збільшити місткість медзакладу на 120 ліжко-місць для хворих коронавірусом.

"На місці організована робота штабу та налагоджена взаємодія з місцевими органами влади та медичною службою області", - уточнили в ДСНС.

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Херсонская область ДСНС
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