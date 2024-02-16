Херсонську область закрили для іноземців: повний перелік міст під забороною

"Доповнено перелік населених пунктів Херсонської області, в які заборонено в'їзд представників іноземних, консульських установ або представництв міжнародних організацій", - йдеться в заяві.

У які села та міста не можна буде потрапити

Зазначається, що тепер заборона поширюється на Кизомис, Велетенське, Берегове, Бурштинове, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотяжинка, Іванівка, Тяжинка, Львівське, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Красний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Новоолександрівка, Крупиця, Шляхове, Ромашкове, Первомайське, Гончарне, Розлив, Томина Балка, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка та мікрорайон "Корабел" міста Херсон.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

"Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням у небезпечні громади не пускатимуть іноземних громадян", - зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Загибель французьких волонтерів у Бериславі

Нагадаємо, 1 лютого під час російської атаки безпілотниками Бериславом Херсонської області загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення.

Наступного дня президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство волонтерів і назвав атаку росіян боягузливим та обурливим актом.

За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурна, Росія має відповісти за свої злочини.

На вбивство іноземних волонтерів відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що терор РФ не знає про національність жертв.