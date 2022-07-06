UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области снова заработал Viber

Фото: Viber в Херсонской области снова работает (makeuseof com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались заблокировать Viber на временно захваченных территориях Херсонской области. Мессенджер уже возобновил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что вчера, 5 июля, оккупационная "власть" в Херсонской области заявила о блокировке приложения Viber. Таким образом преступники пытались ограничить доступ украинцев к проверенной информации и онлайн-банкингу.

Представители Viber отметили, что попытки блокировки приложения были нивелированы. Мессенджер полностью доступен для всех пользователей.

"Любые попытки ограничения доступа к информации - это манипуляция для усиления влияния российской пропаганды на людей в оккупации, путем их изоляции от правды", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в Херсонской области ограничили доступ к YouTube и Instagram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ViberХерсонская область