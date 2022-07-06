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У Херсонській області знову запрацював Viber

Фото: Viber у Херсонській області знову працює (makeuseof com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагалися заблокувати Viber на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Месенджер уже відновив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Зазначається, що вчора, 5 липня, окупаційна "влада" Херсонської області заявила про блокування застосунку Viber. Таким чином злочинці намагалися обмежити доступ українців до перевіреної інформації та онлайн-банкінгу.

Представники Viber зазначили, що спроби блокування застосунку було нівельовано. Месенджер повністю доступний для всіх користувачів.

"Будь-які спроби обмеження доступу до інформації - це маніпуляція для посилення впливу російської пропаганди на людей в окупації, шляхом їх ізоляції від правди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти у Херсонській області обмежили доступ до YouTube та Instagram.

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