В Днепровско-Бугском лимане в Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы. Вода в лимане имела специфический цвет и запах сероводорода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как отмечается, погибли более миллиона рыб.

"При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода", - говорится в сообщении.

Инспекторы агентства отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

О факте гибели рыбы проинформировали соответствущие службы. Причины гибели рыбы устанавливаются.

Напомним, ранее в Очаковском районе Николаевской области обнаружили массовую гибель рыбы в одном из лиманов.