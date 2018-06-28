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Интервью

В Херсонской области задержали злоумышленников сбежавших из-под стражи

НовостиОбщество    28.06.2018 - 12:05
Иллюстративное фото: полиция (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: полиция (РБК-Украина)

Их направлено в Новотроицкий изолятор временного содержания

В Херсонской области полицейские задержали злоумышленников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется к родительскому дому и провели его задержание. Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник криминальной полиции в Херсонской области Николай Цап, сейчас оба злоумышленника вновь помещены в Новотроицкий изолятор временного содержания (ИВС).

Фото: беглецы из ИВС


"Никто из полицейских во время задержания не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесных повреждений во время задержания им не причинено", - сообщил Цап.

Как сообщается, в ночь с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений. На территории области был введен оперативный план "Перехват".

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, подключились сотрудники других территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое злоумышленников.

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Теги публикации: полиция, Херсонская область, изолятор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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