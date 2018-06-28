В Херсонской области задержали злоумышленников сбежавших из-под стражи

Их направлено в Новотроицкий изолятор временного содержания

В Херсонской области полицейские задержали злоумышленников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется к родительскому дому и провели его задержание. Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник криминальной полиции в Херсонской области Николай Цап, сейчас оба злоумышленника вновь помещены в Новотроицкий изолятор временного содержания (ИВС).

Фото: беглецы из ИВС



"Никто из полицейских во время задержания не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесных повреждений во время задержания им не причинено", - сообщил Цап.

Как сообщается, в ночь с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений. На территории области был введен оперативный план "Перехват".

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, подключились сотрудники других территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое злоумышленников.