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У Херсонській області затримали зловмисників, які втекли з-під варти

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 12:05
Іллюстративне фото: поліція (РБК-Україна)
Іллюстративне фото: поліція (РБК-Україна)

Їх направлено до Новотроїцького ізолятора тимчасового тримання 

У Херсонській області поліцейські затримали зловмисників, які втекли з-під варти. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Сьогодні вночі оперативники помітили, як втікач через город направляється до батьківського будинку та провели його затримання. Через кілька годин затримали й іншого розшукуваного", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник кримінальної поліції у Херсонській області Микола Цап, наразі обидва зловмисники знов поміщені до Новотроїцького ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Фото: втікачі з ІТТ


"Ніхто з поліцейських під час затримання не постраждав. Зловмисники були оглянуті медпрацівниками, тілесних ушкоджень під час затримання їм не спричинено", - повідомив Цап.

Як повідомляється, вночі з 25 на 26 червня з ізолятора тимчасового тримання Новотроїцького відділення поліції здійснили втечу двоє підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів. На території області був введений оперативний план "Перехват".

Поліцейські встановили, що після втечі зловмисники розділилися. До їх розшуку, окрім працівників місцевого відділення поліції, долучилися співробітники сусідніх територіальних підрозділів поліції та оперативники управління карного розшуку обласного главку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє зловмисників.

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Теги публікації: полиция, Херсонская область, изолятор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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