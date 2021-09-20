UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсонской области задержали бывшего военного: участвовал в "самообороне Крыма"

Автор: Олег Черныш

В Херсонской области задержали бывшего украинского военнослужащего. По данным следствия, он был участником незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" и помогал России оккупировать полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, задержанного зовут Золотых Валерий Николаевич.

Как заявили в прокуратуре, ему сообщили о подозрении в госизмене и участии в незаконных вооруженных формированиях. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным следствия, подозреваемый в конце февраля 2014 добровольно вступил в "самооборону Крыма", помогал Вооруженным силам Российской Федерации во время захвата стратегических объектов международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух". Непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Кроме того, обладая соответствующими знаниями по управлению авиационными полетами, он передавал России информацию по управлению системой навигации по перемещению воздушных судов над Крымом, в том числе, помогал принимать и отправлять российские военные самолеты.

"Таким образом, подозреваемый, перейдя на сторону врага, предоставил государству-оккупанту и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 594 750 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка задержала участника штурма управления СБУ в Луганске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым