В Херсонской области от выстрела умер военный, подозревают товарища

В Херсонской области следователи расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что причинило смерть военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, 5 апреля на посту по охране моста, один из военнослужащих нарушил правила обращения с оружием и по неосторожности произвел выстрел в бедро своего товарища. В результате полученной травмы потерпевший погиб.

Как отмечается, что в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Черновцах, 4 апреля, неизвестный злоумышленник посреди улицы стрелял из пистолета в 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве пьяные правоохранители устроили драку со стрельбой. В результате противоправных действий сотрудников полиции пострадал житель города. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и ушибы головы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет. Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта, возникшего между двумя родственниками.