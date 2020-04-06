У Херсонській області від пострілу помер військовий, підозрюють товариша

У Херсонській області слідчі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, 5 квітня на посту з охорони мосту, один з військовослужбовців порушив правила поводження зі зброєю та з необережності здійснив постріл в стегно свого товариша. У результаті отриманої травми потерпілий загинув.

Як зазначається, що у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Чернівцях, 4 квітня, невідомий зловмисник посеред вулиці стріляв з пістолета в 33-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували, але лікарям не вдалося його врятувати.

Також раніше повідомлялося, що у Миколаєві п'яні правоохоронці влаштували бійку зі стріляниною. В результаті протиправних дій співробітників поліції постраждав житель міста. Потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови.

Крім того, РБК-Україна писало, що у Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет. Попередньо, стрілянина сталася в ході конфлікту, що виник між двома родичами.