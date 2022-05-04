В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник

Вооруженные силы Украины над Херсонской областью сбили российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Юг".
В частности, подразделение 17 отдельной танковой бригады сбило в Херсонской области вражеский беспилотник.
В Херсонской области сбили вражеский беспилотник (facebook.com/uvPivden)
Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.
Напомним, война РФ против Украины длится 70-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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