В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Юг".

В частности, подразделение 17 отдельной танковой бригады сбило в Херсонской области вражеский беспилотник.

Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.

Напомним, война РФ против Украины длится 70-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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