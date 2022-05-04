У Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник

Збройні сили України над Херсонської областю збили російський безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання військ "Південь".
Зокрема, підрозділ 17 окремої танкової бригади збив у Херсонській області ворожий безпілотник.
У Херсонській області збили ворожий безпілотник (facebook.com/uvPivden)
Раніше ми повідомляли, що російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 70-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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