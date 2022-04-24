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У Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів і відбили кілька штурмів

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Херсонська область, Неділя 24 квітня 2022 04:24
У Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів і відбили кілька штурмів Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області, а також відбили низку штурмів загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряного командування"Південь".

"Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", - йдеться в публікації.

Також у ЗСУ зазначають, що війська РФ намагалися активізуватися в Херсонській області напередодні організації на тимчасово окупованих територіях регіону фейкового "референдуму".

"Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито", - розповіли українські захисники.

Крім того, накопичення живої сили і техніки ворога в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневої поразки нашими підрозділами. У підсумку окупанти зі значними втратами відійшли у бік Чорнобаївки.

"Загальні втрати противника складають 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники", - йдеться у зведенні про ситуацію на південних рубежах оборони.

Нагадаємо, перед цим, 23 квітня, в Харківській області бійці ЗСУ звільнили три населені пункти.

Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу збили 17 повітряних цілей російських окупантів-3 літаки, 9 безпілотників і 5 крилатих ракет.

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