В Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов, дислоцированных в Херсонской области. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

Как сообщается, из тайника правоохранители изъяли 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним и электродетонаторы.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о незаконной доставке изъятого оружия из района операции Объединенных сил. Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.