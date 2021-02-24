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У Херсонській області біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів, дислокованих у Херсонській області. Виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зі схованки правоохоронці вилучили 12 тротилових шашок, майже 3 кілограми пластиду, чотири гранати "Ф-1" та "РГД-5" із запалами до них та електродетонатори.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо незаконної доставки вилученої зброї з району операції Об'єднаних сил. Процесуальні дії проводилися спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.

Нагадаємо, раніше СБУ у Луганській області виявила прихований арсенал бойовиків. У ному найманці РФ тримали військові засоби ураження та вибухові речовини.

Крім того, наприкінці листопада військовослужбовці прикордонного загону в Донецькій області виявили на покинутій базі відпочинку схрон із чотирма гранатометами та боєприпасами.

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