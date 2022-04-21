В Херсонской области сегодня планируются гуманитарные коридоры: точки сбора

В Херсонской области сегодня планируют работу гуманитарных коридоров. Их откроются в трех направлениях - поселок Высокополье, села Нововознесенское и Миролюбовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Точки сбора:
Напомним, сегодня также запланирована эвакуация автобусами из блокадного Мариуполя.
Кроме того, Укрзализныця на 21 апреля запланировала шесть эвакуационных поездов из восточных областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.