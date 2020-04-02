В Херсонской области на самоизоляции находятся 100 медиков

В Херсонской области на самоизоляции в связи с распространением коронавируса находятся 100 работников медицинских учреждений. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

Всего в области официально подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом - в Геническе, Херсоне, Голой Пристане и Алешках (летальный). Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.

При этом в ОГА отметили, что женщина из Геническа, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Херсонской области, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что вчера, 1 апреля, с подозрением на COVID-19 был госпитализирован заместитель главы ОГА Вадим Чабан. ПЦР-тест не обнаружил у него заболевания.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения на утро 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая коронавируса. Из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области заразились коронавирусом 10 медработников. Шесть медработников заразились не в больницах, а в своих населенных пунктах.