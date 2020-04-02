У Херсонській області на самоізоляції перебувають 100 медиків

В Херсонській області на самоізоляції у зв'язку з поширенням коронавірусу знаходяться 100 працівників медичних установ. Про це повідомили в Херсонської облдержадміністрації.

Всього в області офіційно підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом - в Генічеську, Херсоні, Голій Пристані та Олешках (летальний). Крім цього у одного пацієнта підозрюють COVID-19.

При цьому в ОДА зазначили, що жінка з Генічеська, яка стала першою хворою коронавірусом в Херсонській області, має негативний результат ПЛР-тесту.

Також повідомляється, що вчора, 1 квітня, з підозрою на COVID-19 був госпіталізований заступник голови ОДА Вадим Чабан. ПЛР-тест не виявив у нього захворювання.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадку коронавіруса. З них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області заразилися коронавірусом 10 медпрацівників. Шість медпрацівників заразилися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах.