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В Херсонской области российские солдаты заставляют заключенных рыть траншеи

Фото: оккупанты заставляют заключенных рыть траншеи в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Херсонской области используют заключенных. Их заставляют рыть траншеи, угрожая оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Херсонского городского совета Гаяне Оганесян.

"Осужденных Дарьевкой исправительной колонии 10, которые готовы были защищать свою Родину, российские военные перемещают в 90 колонию и заставляют копать траншеи. Непокоренным простреливают ноги. На базе 10 колонии будут расположены боксы для ремонта военной техники РФ", - говорится в сообщении.

По ее словам, оккупанты хотят отправить заключенных на фронт, чтобы пополнить собственную живую силу.

Чиновница также добавила, что сотрудники колоний находятся под угрозой. Их заставляют сотрудничать с оккупантами, поэтому они вынуждены скрываться.

Напомним, российские военные заявили, что подавили бунт в СИЗО оккупированного Херсона. Заключенные якобы хотели сбежать.

При этом прокуратура Херсонской области уверяет, что оккупанты незаконно попали в колонию и убили одного заключенного.

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