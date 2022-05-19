В Херсонской области российские солдаты заставляют заключенных рыть траншеи

Российские оккупанты в Херсонской области используют заключенных. Их заставляют рыть траншеи, угрожая оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Херсонского городского совета Гаяне Оганесян .

"Осужденных Дарьевкой исправительной колонии 10, которые готовы были защищать свою Родину, российские военные перемещают в 90 колонию и заставляют копать траншеи. Непокоренным простреливают ноги. На базе 10 колонии будут расположены боксы для ремонта военной техники РФ", - говорится в сообщении.

По ее словам, оккупанты хотят отправить заключенных на фронт, чтобы пополнить собственную живую силу.

Чиновница также добавила, что сотрудники колоний находятся под угрозой. Их заставляют сотрудничать с оккупантами, поэтому они вынуждены скрываться.