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В Херсонской области россияне въехали в Заводовку. Проводят обыски

Новина українською →
Херсон, Четверг 12 мая 2022 17:15
В Херсонской области россияне въехали в Заводовку. Проводят обыски Фото: в В Херсонской области россияне въехали в Заводовку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Заводовке Херсонской области российские оккупанты устроили обыски. Жителей просят не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы общины Дмитрия Ляхно.

"С проверками в Заводовку въехали российские войска. Сохраняйте спокойствие. Не провоцируйте их с целью сохранения собственного здоровья и жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Будет просить присоединить регион к составу России.

Стало известно, что в России возник конфликт между ФСБ и управлением разведки. Там делят награбленное в Херсонской области имущество, которое ежедневно вывозят из Украины.

Ранее мы сообщали, Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

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Херсонская область
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