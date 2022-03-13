В Херсонской области пропал журналист Олег Батурин

В Каховке Херсонской области вечером 12 марта пропал журналист Олег Батурин. Ему позвонил знакомый и назначил встречу на автостанции, однако с нее он не вернулся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт массовой информации.
Как сообщила Институту супруга журналиста, ее мужу около 16:00 позвонил знакомый и предложил встретиться на автостанции, которая находится неподалеку. По ее словам, Батурин пошел на встречу, оставив дома телефон и документы.
"Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", - добавила она.
В местных чатах сообщают, что около 16:50 возле автостанции были замечены российские военные.
Олег Батурин работает журналистом в газете "Новый день".
По данным Института, в Херсонской области после российской оккупации закрываются местные новостные издания. Так, в Геническе прекратило работу интернет-издание "Новый визит". Кроме того, журналисты жалуются на угрозы со стороны захватчиков.
"Россияне мне звонят и угрожают. Называют имя и поясняют, что со мной сделают", - рассказала журналист "IPC-Геническ" Ирина Староселец.
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