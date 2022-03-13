У Херсонській області зник журналіст Олег Батурин

Як повідомила Інституту дружина журналіста, її чоловікові близько 16:00 подзвонив знайомий і запропонував зустрітися на автостанції, яка знаходиться неподалік. За її словами, Батурин пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи.

"Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", - додала вона.

У місцевих чатах повідомляють, що близько 16:50 біля автостанції були помічені російські військові.

Олег Батурин працює журналістом у газеті"Новий день".

За даними Інституту, в Херсонській області після російської окупації закриваються місцеві новинні видання. Так, у Генічеську припинило роботу інтернет-видання"Новий візит". Крім того, журналісти скаржаться на погрози з боку загарбників.

"Росіяни мені телефонують і погрожують. Називають ім'я і пояснюють, що зі мною зроблять", - розповіла журналіст "IPC-Генічеськ" Ірина Старосілець.