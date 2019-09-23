В Херсонской области произошла драка с участием экс-депутата облсовета

В селе Правые Саги (Херсонская область) произошла драка с участием экс-заместителя главы Херсонской ОГА, экс-депутата облсовета Евгения Рищука. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook депутата Днепровского райсовета Александра Власова.

Кроме этого, информацию о драке подтвердил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев. Он написал в Facebook, что Рищук избил депутата Олешковской районной совета Романа Чухалова.

Кроме того, в полиции области сообщили, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры произошла драка. В полицию позвонил местный житель и сообщил, что его ударил в лицо 42-летний мужчина.

Фото: место драки (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку в совершение хулиганских действий.

Отметим, в июле Годунок стал фигурантом еще одного скандала, когда во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал его из помещения.