У Херсонській області сталася бійка за участю екс-депутата облради

В селі Праві Саги (Херсонська область) сталася бійка за участю екс-заступника глави Херсонської ОДА, екс-депутата облради Євгена Рищука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook депутата Дніпровської райради Олександра Власова.

Крім цього, інформацію про бійку підтвердив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов. Він написав у Facebook, що Рищук побив депутата Олешківської районої ради Романа Чухалова.

Крім того, у поліції області повідомили, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури сталась бійка. У поліцію подзвонив місцевий житель і повідомив, що його вдарив в обличчя 42-річний чоловік.

Фото: місце бійки (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисне легке тілесне ушкодження.

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