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В Херсонской области опять раздаются взрывы: что известно (видео)

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Херсон, Воскресенье 24 июля 2022 17:08
В Херсонской области опять раздаются взрывы: что известно (видео) Фото: в Херсонской области опять раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 24 июля, в Херсонской области гремят взрывы. На этот раз - в оккупированном Таврийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра МВД Антона Геращенко.

"Сообщают о взрывах во временно оккупированном Таврийске, Херсонской области", - написал он.

По его словам, сейчас над городом виден столб черного дыма.

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.

Также РБК-Украина писало, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

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