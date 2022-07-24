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У Херсонській області знову пролунають вибухи: що відомо (відео)

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Херсон, Неділя 24 липня 2022 17:08
У Херсонській області знову пролунають вибухи: що відомо (відео) Фото: у Херсонській області знову пролунають вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 24 липня, на Херсонщині гримлять вибухи. Цього разу – в окупованому Таврійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра МВС Антона Геращенка.

"Повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Таврійську, Херсонській області", - написав він.

За його словами, зараз над містом видно стовп чорного диму.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Херсоні прогримів вибух. Місцеві жителі повідомили, що це могло статися в кар'єрі біля нафтозаводу.

Також РБК-Україна писало, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

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