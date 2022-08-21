ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области оккупанты вместо украинской стелы установили бюст Ленину

Новина українською →
Горностаевка, Воскресенье 21 августа 2022 14:01
В Херсонской области оккупанты вместо украинской стелы установили бюст Ленину Фото: оккупанты устанавливают в Херсонской области советские памятники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области российские военные установили на центральной площади памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Российские оккупанты в центре поселка разрушили стелу "Украина единая". Вместо нее установили памятник Ленину.

В Херсонской ОВА отметили, что оккупанты в регионе усиливают фильтрацию в канун Дня независимости. Российские военные проводят обыски и проверки.

"Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонском облсовете сообщили, что россияне на оккупированных территориях "охотятся" на участников АТО, сотрудников СБУ и полиции, а также педагогов, врачей и волонтеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам