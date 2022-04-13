В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими
В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что трагедия произошла 12 апреля. Российские военные расстреляли в жилом доме 6 мужчин и женщину. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.
По фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством открыли уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас личности российских военных устанавливаются.
Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области. Ранения получили 7 человек.
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