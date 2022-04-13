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В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими

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Херсонская область, Среда 13 апреля 2022 13:45
В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими Фото: в Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что трагедия произошла 12 апреля. Российские военные расстреляли в жилом доме 6 мужчин и женщину. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством открыли уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас личности российских военных устанавливаются.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области. Ранения получили 7 человек.

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