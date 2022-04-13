ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли ракетный удар под Славянском, ранены 7 человек

Новина українською →
Славянск, Среда 13 апреля 2022 13:15
Оккупанты нанесли ракетный удар под Славянском, ранены 7 человек Фото: последствия ракетного удара (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Александр Мороз

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. В результате ранены не менее семи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Сообщается, что удар был нанесен сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

"Страна-террористка продолжает обстреливать города и деревни по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - отметил он.

По его словам, украинская сторона фиксирует все преступления россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе хотят провести парад 9 мая и готовятся для этого "зачистить" улицы города от тел погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру