В Херсонской области оккупанты расстреляли женщину в авто. Прокуратура открыла дело

Фото: в Херсонской области оккупанты обстреляли авто, в котором была женщина (facebook.com/pho.gov.ua)

В селе Дарьевка Херсонской области российские оккупанты убили женщину, расстреляв авто, за рулем которого она была. По данному факту было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Установлено, что российские военные обстреляли торговый павильон и автомобиль. Транспортное средство, в котором была женщина-водитель, вспыхнуло и сгорело дотла. "Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в сообщении. По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины.