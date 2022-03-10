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В Херсонской области оккупанты расстреляли женщину в авто. Прокуратура открыла дело

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Херсонская область, Четверг 10 марта 2022 17:56
В Херсонской области оккупанты расстреляли женщину в авто. Прокуратура открыла дело Фото: в Херсонской области оккупанты обстреляли авто, в котором была женщина (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В селе Дарьевка Херсонской области российские оккупанты убили женщину, расстреляв авто, за рулем которого она была. По данному факту было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Установлено, что российские военные обстреляли торговый павильон и автомобиль. Транспортное средство, в котором была женщина-водитель, вспыхнуло и сгорело дотла.

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в сообщении.

По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, что в Харьковской области оккупанты обстреляли кассетными бомбами поселок Селекционное.

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