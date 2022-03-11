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В Херсонской области оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, - Генштаб ВСУ

Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области российские оккупанты в захваченных населенных пунктах решили ввести административно-полицейский режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на временно захваченных украинских территориях начинает "активно работать агрессивная российская пропаганда".

"Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", - рассказали в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты расстреляли женщину в авто. По данному факту прокуратура открыта уголовное дело.

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Херсонская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины