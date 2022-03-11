RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Херсонській області окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області російські окупанти в захоплених населених пунктах вирішили ввести адміністративно-поліцейський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на тимчасово захоплених українських територіях починає "активно працювати агресивна російська пропаганда".

"Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", - розповіли в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти розстріляли жінку в авто. За цим фактом прокуратура відкрита кримінальну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України