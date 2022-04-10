В Херсонской области оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, - Генштаб

Российские оккупанты попытались восстановить утраченные позиции в Херсонской области. Враг стремится в регионе выйти на административные границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение - занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка", - отмечается в сводке.
В Генштабе предположили, что противник предпримет попытку выйти на административные границы Херсонской области.
Напомним, сегодня, 10 апреля, оккупанты разогнали проукраинский митинг в Херсоне - жители вышли почтить память погибших в результате российкого вторжения.
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