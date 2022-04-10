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У Херсонській області окупанти намагаються повернути втрачені позиції, - Генштаб

Фото: окупанти спробували повернути втрачені позиції в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в Херсонській області. Ворог прагне в регіоні вийти на адміністративні кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє становище - зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка", - наголошується у зведенні.

У Генштабі припустили, що противник зробить спробу вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, окупанти розігнали проукраїнський мітинг у Херсоні - жителі вийшли вшанувати пам'ять загиблих в результаті російського вторгнення.

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