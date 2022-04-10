У Херсонській області окупанти намагаються повернути втрачені позиції, - Генштаб

Російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в Херсонській області. Ворог прагне в регіоні вийти на адміністративні кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

У Генштабі припустили, що противник зробить спробу вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

"На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє становище - зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, окупанти розігнали проукраїнський мітинг у Херсоні - жителі вийшли вшанувати пам'ять загиблих в результаті російського вторгнення.

Війна Росії проти України триває 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!