В Херсонской области оккупанты планируют поставить в школах вооруженную охрану, - ОВА
Оккупанты на захваченной части Херсонской области собираются поставить в школах вооруженную охрану. При этом родителей принуждают отдавать детей в школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В Херсонской области оккупанты собираются проводить обучение по российским программам. Кроме того, в учебных заведениях будет военизированная охрана.
Жителей, которые отказываются отдавать детей в школы, пытаются подкупить, предлагая по 10 тысяч рублей. Также оккупанты угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав.
Напомним, кремлевский куратор по Донбассу Сергей Кириенко заявил, что на оккупированных территориях Украины в школах поставят вооруженный конвой.
Кроме того, оккупанты из "ЛНР" подготовили для учителей пропагандистскую методичку, по которой в школах проведут лекцию 1 сентября.
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