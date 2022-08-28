В Херсонской области оккупанты планируют поставить в школах вооруженную охрану, - ОВА

Оккупанты на захваченной части Херсонской области собираются поставить в школах вооруженную охрану. При этом родителей принуждают отдавать детей в школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

В Херсонской области оккупанты собираются проводить обучение по российским программам. Кроме того, в учебных заведениях будет военизированная охрана.

Жителей, которые отказываются отдавать детей в школы, пытаются подкупить, предлагая по 10 тысяч рублей. Также оккупанты угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав.