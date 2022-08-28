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В Херсонской области оккупанты планируют поставить в школах вооруженную охрану, - ОВА

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Херсон, Воскресенье 28 августа 2022 18:05
В Херсонской области оккупанты планируют поставить в школах вооруженную охрану, - ОВА Фото: в Херсонской области оккупанты поставят в школе конвой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты на захваченной части Херсонской области собираются поставить в школах вооруженную охрану. При этом родителей принуждают отдавать детей в школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В Херсонской области оккупанты собираются проводить обучение по российским программам. Кроме того, в учебных заведениях будет военизированная охрана.

Жителей, которые отказываются отдавать детей в школы, пытаются подкупить, предлагая по 10 тысяч рублей. Также оккупанты угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав.

Напомним, кремлевский куратор по Донбассу Сергей Кириенко заявил, что на оккупированных территориях Украины в школах поставят вооруженный конвой.

Кроме того, оккупанты из "ЛНР" подготовили для учителей пропагандистскую методичку, по которой в школах проведут лекцию 1 сентября.

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Херсонская область школа Оккупированные территории
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