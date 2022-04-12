У Херсонській області окупанти відпустили старосту громади, який був у полоні 3 тижні

Російські окупанти відпустили старосту Старозбур'ївської ОТГ Херсонської області. Він був у полоні близько трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду міста Гола Пристань.

"Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок", - зазначила представниця міської ради.

Голова громади був у полоні з 22 березня.